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Annapolis, MD
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1129 LAKE HERON DR #1A
Last updated February 12 2020 at 12:06 PM

1129 LAKE HERON DR #1A

1129 Lake Heron Drive · No Longer Available
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Location

1129 Lake Heron Drive, Annapolis, MD 21403

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1129 LAKE HERON DR #1A have any available units?
1129 LAKE HERON DR #1A doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Annapolis, MD.
How much is rent in Annapolis, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Annapolis Rent Report.
What amenities does 1129 LAKE HERON DR #1A have?
Some of 1129 LAKE HERON DR #1A's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1129 LAKE HERON DR #1A currently offering any rent specials?
1129 LAKE HERON DR #1A is not currently offering any rent specials.
Is 1129 LAKE HERON DR #1A pet-friendly?
No, 1129 LAKE HERON DR #1A is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Annapolis.
Does 1129 LAKE HERON DR #1A offer parking?
Yes, 1129 LAKE HERON DR #1A offers parking.
Does 1129 LAKE HERON DR #1A have units with washers and dryers?
Yes, 1129 LAKE HERON DR #1A offers units with in unit laundry.
Does 1129 LAKE HERON DR #1A have a pool?
Yes, 1129 LAKE HERON DR #1A has a pool.
Does 1129 LAKE HERON DR #1A have accessible units?
No, 1129 LAKE HERON DR #1A does not have accessible units.
Does 1129 LAKE HERON DR #1A have units with dishwashers?
Yes, 1129 LAKE HERON DR #1A has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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