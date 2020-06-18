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229 West 3rd St.
Last updated May 22 2020 at 9:45 PM

229 West 3rd St.

229 West Third Street · (617) 999-0597
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Location

229 West Third Street, Boston, MA 02127
D Street - West Broadway

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,500

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2 Bed · 1 Bath · 1150 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 229 West 3rd St. have any available units?
229 West 3rd St. has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 229 West 3rd St. have?
Some of 229 West 3rd St.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 229 West 3rd St. currently offering any rent specials?
229 West 3rd St. isn't currently offering any rent specials.
Is 229 West 3rd St. pet-friendly?
No, 229 West 3rd St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 229 West 3rd St. offer parking?
No, 229 West 3rd St. does not offer parking.
Does 229 West 3rd St. have units with washers and dryers?
Yes, 229 West 3rd St. offers units with in unit laundry.
Does 229 West 3rd St. have a pool?
No, 229 West 3rd St. does not have a pool.
Does 229 West 3rd St. have accessible units?
No, 229 West 3rd St. does not have accessible units.
Does 229 West 3rd St. have units with dishwashers?
Yes, 229 West 3rd St. has units with dishwashers.
Have a question for 229 West 3rd St.?
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