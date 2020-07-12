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7955 S Drexel Blvd 3
Last updated July 15 2020 at 7:10 PM

7955 S Drexel Blvd 3

7955 S Drexel Ave · (773) 495-6208
COVID-19 Update
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Location

7955 S Drexel Ave, Chicago, IL 60619
Chatham

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit Unit 3 · Avail. now

$1,050

2 Bed · 1 Bath

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Amenities

some paid utils
Unit Amenities
Property Amenities
BEAUTIFUL APARTMENT IN SOUTH SHORE - Property Id: 275345

SPACIOUS AND SUNNY 2 BEDROOM IN THE SOUTH SHORE AREA!!

SEPARATE DINING ROOM, HEAT INCLUDED, AND RECENTLY!!!

DON'T LET THE FEAR OF COVID 19 KEEP YOU FROM SEARCHING FOR YOUR DREAM HOME!! WE ARE STILL ACCEPTING APPLICATIONS, APPROVING THEM, AND MOVING PEOPLE IN!! GET THE PROCESS STARTED TODAY BEFORE THIS UNIT IS GONE FOR GOOD!!!

Applicant Requirements:
525+ CREDIT SCORE, NO EVICTIONS, 3X INCOME, 6+ MONTHS EMPLOYED

PLEASE EMAIL ALYSSA FROM DREAM SPOTS LEASING FOR MORE INFORMATION OR TO SCHEDULE A (VIRTUAL) TOUR ASAP!!!!
Aksimental27@gmail.com
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/275345
Property Id 275345

No Dogs Allowed

(RLNE5898051)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7955 S Drexel Blvd 3 have any available units?
7955 S Drexel Blvd 3 has a unit available for $1,050 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
Is 7955 S Drexel Blvd 3 currently offering any rent specials?
7955 S Drexel Blvd 3 is not currently offering any rent specials.
Is 7955 S Drexel Blvd 3 pet-friendly?
No, 7955 S Drexel Blvd 3 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 7955 S Drexel Blvd 3 offer parking?
No, 7955 S Drexel Blvd 3 does not offer parking.
Does 7955 S Drexel Blvd 3 have units with washers and dryers?
No, 7955 S Drexel Blvd 3 does not offer units with in unit laundry.
Does 7955 S Drexel Blvd 3 have a pool?
No, 7955 S Drexel Blvd 3 does not have a pool.
Does 7955 S Drexel Blvd 3 have accessible units?
No, 7955 S Drexel Blvd 3 does not have accessible units.
Does 7955 S Drexel Blvd 3 have units with dishwashers?
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