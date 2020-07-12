7955 S Drexel Blvd 3

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BEAUTIFUL APARTMENT IN SOUTH SHORE - Property Id: 275345
SPACIOUS AND SUNNY 2 BEDROOM IN THE SOUTH SHORE AREA!!
SEPARATE DINING ROOM, HEAT INCLUDED, AND RECENTLY!!!
DON'T LET THE FEAR OF COVID 19 KEEP YOU FROM SEARCHING FOR YOUR DREAM HOME!! WE ARE STILL ACCEPTING APPLICATIONS, APPROVING THEM, AND MOVING PEOPLE IN!! GET THE PROCESS STARTED TODAY BEFORE THIS UNIT IS GONE FOR GOOD!!!
Applicant Requirements:
525+ CREDIT SCORE, NO EVICTIONS, 3X INCOME, 6+ MONTHS EMPLOYED
PLEASE EMAIL ALYSSA FROM DREAM SPOTS LEASING FOR MORE INFORMATION OR TO SCHEDULE A (VIRTUAL) TOUR ASAP!!!!
Aksimental27@gmail.com
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/275345
Property Id 275345
No Dogs Allowed
(RLNE5898051)