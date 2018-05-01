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Smyrna, GA
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402 Countryside Place SE
Last updated May 29 2020 at 11:09 AM

402 Countryside Place SE

402 Countryside Pl SE · No Longer Available
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Location

402 Countryside Pl SE, Smyrna, GA 30080

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
walk in closets
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
pool
tennis court
TWO (2) HUGE OVER-SIZED BEDROOMS WITH LARGE WALK-IN CLOSETS, TWO (2) FULL BATHS, TWO (2) BALCONIES WITH STORAGE CLOSETS, SS APPLIANCES, FIREPLACE, SEP DINING ROOM, NEW PAINT, ALL HARDWOODS EXCEPT TILE IN KIT, DR, FOYER & BATHROOMS, ONE (1) LEVEL LIVING AREA with TWO (2) EXTERIOR STEPS, END CORNER UNIT ADJACENT TO NATURE PARK WITH WALKING TRAILS. COMMUNITY - POOL/TENNIS/CABANA. RENT INCLUDES HOA FEES, WATER/SEWER/TRASH, EXT. MAINT. and WASHER/DRYER... LOCATION! LOCATION! NEAR I-285/75, BRAVES STADIUM (1 mi), GALLERIA, RESTAURANTS, VININGS, AIRPORT, ETC.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 402 Countryside Place SE have any available units?
402 Countryside Place SE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Smyrna, GA.
How much is rent in Smyrna, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Smyrna Rent Report.
What amenities does 402 Countryside Place SE have?
Some of 402 Countryside Place SE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 402 Countryside Place SE currently offering any rent specials?
402 Countryside Place SE is not currently offering any rent specials.
Is 402 Countryside Place SE pet-friendly?
No, 402 Countryside Place SE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Smyrna.
Does 402 Countryside Place SE offer parking?
No, 402 Countryside Place SE does not offer parking.
Does 402 Countryside Place SE have units with washers and dryers?
Yes, 402 Countryside Place SE offers units with in unit laundry.
Does 402 Countryside Place SE have a pool?
Yes, 402 Countryside Place SE has a pool.
Does 402 Countryside Place SE have accessible units?
No, 402 Countryside Place SE does not have accessible units.
Does 402 Countryside Place SE have units with dishwashers?
Yes, 402 Countryside Place SE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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