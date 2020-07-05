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Brookhaven, GA
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3741 Ashford Creek Avenue
Last updated September 25 2019 at 7:27 AM

3741 Ashford Creek Avenue

3741 Ashford Creek Cir NE · No Longer Available
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Location

3741 Ashford Creek Cir NE, Brookhaven, GA 30319
North Brookhaven

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
pool table
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3741 Ashford Creek Avenue have any available units?
3741 Ashford Creek Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brookhaven, GA.
What amenities does 3741 Ashford Creek Avenue have?
Some of 3741 Ashford Creek Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3741 Ashford Creek Avenue currently offering any rent specials?
3741 Ashford Creek Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 3741 Ashford Creek Avenue pet-friendly?
Yes, 3741 Ashford Creek Avenue is pet friendly.
Does 3741 Ashford Creek Avenue offer parking?
Yes, 3741 Ashford Creek Avenue offers parking.
Does 3741 Ashford Creek Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 3741 Ashford Creek Avenue offers units with in unit laundry.
Does 3741 Ashford Creek Avenue have a pool?
Yes, 3741 Ashford Creek Avenue has a pool.
Does 3741 Ashford Creek Avenue have accessible units?
No, 3741 Ashford Creek Avenue does not have accessible units.
Does 3741 Ashford Creek Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3741 Ashford Creek Avenue has units with dishwashers.
Does 3741 Ashford Creek Avenue have units with air conditioning?
No, 3741 Ashford Creek Avenue does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot.
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