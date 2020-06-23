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1566 Park Creek Lane NE
Last updated January 11 2020 at 1:07 AM

1566 Park Creek Lane NE

1566 Park Creek Lane · No Longer Available
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Location

1566 Park Creek Lane, Brookhaven, GA 30319
North Brookhaven

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 400
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1566 Park Creek Lane NE have any available units?
1566 Park Creek Lane NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brookhaven, GA.
What amenities does 1566 Park Creek Lane NE have?
Some of 1566 Park Creek Lane NE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1566 Park Creek Lane NE currently offering any rent specials?
1566 Park Creek Lane NE isn't currently offering any rent specials.
Is 1566 Park Creek Lane NE pet-friendly?
Yes, 1566 Park Creek Lane NE is pet friendly.
Does 1566 Park Creek Lane NE offer parking?
Yes, 1566 Park Creek Lane NE does offer parking.
Does 1566 Park Creek Lane NE have units with washers and dryers?
Yes, 1566 Park Creek Lane NE offers units with in unit laundry.
Does 1566 Park Creek Lane NE have a pool?
No, 1566 Park Creek Lane NE does not have a pool.
Does 1566 Park Creek Lane NE have accessible units?
No, 1566 Park Creek Lane NE does not have accessible units.
Does 1566 Park Creek Lane NE have units with dishwashers?
Yes, 1566 Park Creek Lane NE has units with dishwashers.
Does 1566 Park Creek Lane NE have units with air conditioning?
No, 1566 Park Creek Lane NE does not have units with air conditioning.
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