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Winter Park, FL
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799 W Canton Ave.
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799 W Canton Ave.

799 W Canton Ave · No Longer Available
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Location

799 W Canton Ave, Winter Park, FL 32789

Amenities

patio / balcony
pet friendly
stainless steel
walk in closets
courtyard
Unit Amenities
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
courtyard
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
- PENDING- COASTAL INSPIRED DESIGN BY DAVID WEEKLEY HOMES, LOCATED IN THE HISTORIC DISTRICT OF WINTER PARK, ENJOY FINE DINING, SHOPPING AND ENTERTAINMENT IN WALKING DISTANCE FROM THIS EXCLUSIVE COMMUNITY, THE GREAT ROOM PLAN OPENS TO A GOURMET CHEF'S KITCHEN, WELL APPOINTED WITH JENN-AIR STAINLESS APPLIANCES INCLUDING GAS COOKTOP, ALONG WITH SOLID WOOD CABINETS AND CONTRASTING GRAY ISLAND CABINETS, THE SECOND FLOOR WET BAR GREETS YOU JUST BEFORE YOU ENTER YOUR MASTER SUITE FEATURING COURTYARD FACING BALCONY AND BARN DOOR ENTRANCE TO YOUR ON-SUITE WITH GLASS ENCLOSED SHOWER, SEPARATE ACRYLIC STAND ALONE TUB, LARGE WALK-IN CLOSETS WITH AN EXTRA SEPARATE STORAGE SPACE.

(RLNE5114924)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 799 W Canton Ave. have any available units?
799 W Canton Ave. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Winter Park, FL.
How much is rent in Winter Park, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Winter Park Rent Report.
What amenities does 799 W Canton Ave. have?
Some of 799 W Canton Ave.'s amenities include patio / balcony, pet friendly, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 799 W Canton Ave. currently offering any rent specials?
799 W Canton Ave. is not currently offering any rent specials.
Is 799 W Canton Ave. pet-friendly?
Yes, 799 W Canton Ave. is pet friendly.
Does 799 W Canton Ave. offer parking?
No, 799 W Canton Ave. does not offer parking.
Does 799 W Canton Ave. have units with washers and dryers?
No, 799 W Canton Ave. does not offer units with in unit laundry.
Does 799 W Canton Ave. have a pool?
No, 799 W Canton Ave. does not have a pool.
Does 799 W Canton Ave. have accessible units?
No, 799 W Canton Ave. does not have accessible units.
Does 799 W Canton Ave. have units with dishwashers?
No, 799 W Canton Ave. does not have units with dishwashers.
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