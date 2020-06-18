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Weston, FL
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4114 Amber Way
Last updated May 20 2020 at 8:28 AM

4114 Amber Way

4114 Amber Way · (305) 439-3320
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Location

4114 Amber Way, Weston, FL 33331

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$4,000

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5 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4114 Amber Way have any available units?
4114 Amber Way has a unit available for $4,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4114 Amber Way have?
Some of 4114 Amber Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4114 Amber Way currently offering any rent specials?
4114 Amber Way isn't currently offering any rent specials.
Is 4114 Amber Way pet-friendly?
No, 4114 Amber Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Weston.
Does 4114 Amber Way offer parking?
Yes, 4114 Amber Way does offer parking.
Does 4114 Amber Way have units with washers and dryers?
Yes, 4114 Amber Way offers units with in unit laundry.
Does 4114 Amber Way have a pool?
Yes, 4114 Amber Way has a pool.
Does 4114 Amber Way have accessible units?
No, 4114 Amber Way does not have accessible units.
Does 4114 Amber Way have units with dishwashers?
Yes, 4114 Amber Way has units with dishwashers.
Does 4114 Amber Way have units with air conditioning?
No, 4114 Amber Way does not have units with air conditioning.
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