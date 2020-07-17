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2249 Cordoba Bnd
Last updated June 20 2020 at 7:13 AM

2249 Cordoba Bnd

2249 Cordoba Bend · (954) 914-8585
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Location

2249 Cordoba Bend, Weston, FL 33327
Weston

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 2249 · Avail. now

$2,550

3 Bed · 3 Bath

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
dishwasher
patio / balcony
range
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recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2249 Cordoba Bnd have any available units?
2249 Cordoba Bnd has a unit available for $2,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2249 Cordoba Bnd have?
Some of 2249 Cordoba Bnd's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2249 Cordoba Bnd currently offering any rent specials?
2249 Cordoba Bnd is not currently offering any rent specials.
Is 2249 Cordoba Bnd pet-friendly?
No, 2249 Cordoba Bnd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Weston.
Does 2249 Cordoba Bnd offer parking?
Yes, 2249 Cordoba Bnd offers parking.
Does 2249 Cordoba Bnd have units with washers and dryers?
No, 2249 Cordoba Bnd does not offer units with in unit laundry.
Does 2249 Cordoba Bnd have a pool?
Yes, 2249 Cordoba Bnd has a pool.
Does 2249 Cordoba Bnd have accessible units?
No, 2249 Cordoba Bnd does not have accessible units.
Does 2249 Cordoba Bnd have units with dishwashers?
Yes, 2249 Cordoba Bnd has units with dishwashers.
Does 2249 Cordoba Bnd have units with air conditioning?
No, 2249 Cordoba Bnd does not have units with air conditioning.
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