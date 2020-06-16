16051 Blatt Blvd, Unit 307

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WONDERFUL UPDATE CORNER UNIT WITH MAGNIFICENT VIEWS TO GOLF COURSE. NEW AC UNIT. CONVENIENT LOCATION TO GREAT SCHOOLS,STORES AND MAJOR HIGHWAYS. BONAVENTURE CLUB MEMBERSHIP INCLUDED IN RENT. NO PETS PER ASSOCIATION. MOVE IN DATE AUGUST 16,2016
Deyfra Villamil Trujillo P.A, Realtor/ Charles Rutenberg Realty, LLC
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