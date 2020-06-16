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Weston, FL
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16051 Blatt Blvd, Unit 307
Last updated June 11 2020 at 8:46 AM

16051 Blatt Blvd, Unit 307

16051 Blatt Boulevard · (954) 288-9546
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Location

16051 Blatt Boulevard, Weston, FL 33326
Bonaventure

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,050

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2 Bed · 2 Bath · 1450 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
elevator
gym
pool
tennis court
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Deyfra Villamil Trujillo P.A, Realtor/ Charles Rutenberg Realty, LLC
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16051 Blatt Blvd, Unit 307 have any available units?
16051 Blatt Blvd, Unit 307 has a unit available for $2,050 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 16051 Blatt Blvd, Unit 307 have?
Some of 16051 Blatt Blvd, Unit 307's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16051 Blatt Blvd, Unit 307 currently offering any rent specials?
16051 Blatt Blvd, Unit 307 isn't currently offering any rent specials.
Is 16051 Blatt Blvd, Unit 307 pet-friendly?
No, 16051 Blatt Blvd, Unit 307 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Weston.
Does 16051 Blatt Blvd, Unit 307 offer parking?
No, 16051 Blatt Blvd, Unit 307 does not offer parking.
Does 16051 Blatt Blvd, Unit 307 have units with washers and dryers?
No, 16051 Blatt Blvd, Unit 307 does not offer units with in unit laundry.
Does 16051 Blatt Blvd, Unit 307 have a pool?
Yes, 16051 Blatt Blvd, Unit 307 has a pool.
Does 16051 Blatt Blvd, Unit 307 have accessible units?
No, 16051 Blatt Blvd, Unit 307 does not have accessible units.
Does 16051 Blatt Blvd, Unit 307 have units with dishwashers?
Yes, 16051 Blatt Blvd, Unit 307 has units with dishwashers.
Does 16051 Blatt Blvd, Unit 307 have units with air conditioning?
Yes, 16051 Blatt Blvd, Unit 307 has units with air conditioning.
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