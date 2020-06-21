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Weston, FL
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1279 Seagrape Cir
Last updated May 31 2020 at 11:25 PM

1279 Seagrape Cir

1279 Seagrape Circle · (954) 465-0553
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Location

1279 Seagrape Circle, Weston, FL 33326
Country Isles

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,300

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
courtyard
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
fee: 250
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1279 Seagrape Cir have any available units?
1279 Seagrape Cir has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1279 Seagrape Cir have?
Some of 1279 Seagrape Cir's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1279 Seagrape Cir currently offering any rent specials?
1279 Seagrape Cir isn't currently offering any rent specials.
Is 1279 Seagrape Cir pet-friendly?
Yes, 1279 Seagrape Cir is pet friendly.
Does 1279 Seagrape Cir offer parking?
Yes, 1279 Seagrape Cir does offer parking.
Does 1279 Seagrape Cir have units with washers and dryers?
Yes, 1279 Seagrape Cir offers units with in unit laundry.
Does 1279 Seagrape Cir have a pool?
Yes, 1279 Seagrape Cir has a pool.
Does 1279 Seagrape Cir have accessible units?
No, 1279 Seagrape Cir does not have accessible units.
Does 1279 Seagrape Cir have units with dishwashers?
Yes, 1279 Seagrape Cir has units with dishwashers.
Does 1279 Seagrape Cir have units with air conditioning?
No, 1279 Seagrape Cir does not have units with air conditioning.
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