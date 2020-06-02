All apartments in Weston
Find more places like 1069 Nautica Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Weston, FL
/
1069 Nautica Drive
Last updated June 15 2020 at 7:50 AM

1069 Nautica Drive

1069 Nautica Drive · (954) 993-4760
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Weston
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Pool
See all
2 Bedrooms
See all
3 Bedrooms
See all

Location

1069 Nautica Drive, Weston, FL 33327
Weston

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

7 Bedrooms

Unit 7 Bed · Avail. now

$13,000

Click to see floorplan

7 Bed · 7 Bath · 5365 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
pet friendly
recently renovated
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
pet friendly
clubhouse
gym
pool
Nautica Drive, Weston, FL 33327 - 7 BR 7 BA Single-Family Home. Listing uploaded and marketed by Lizabeth Rafaeli, Charles Rutenberg Realty, (954) 993-4760. Available from: 06/10/2020. Pets: allowed. WESTON GORGEOUS CONTEMPORARY REMODELED CUL DE SAC LAKEFRONT ESTATE AT THE COVE II IN GATED COMMUNITY TO SUIT EVEN THE LARGEST AND MOST EXCLUSIVE & EXQUISITE FAMILY. OVER 6,000 SQFT OF LIVING AREA, SITTING ON THE MOST DESIRABLE 180 DEGREES LAKE-FRONT LOT WITH OVER HALF AN ACRE OF SPECTACULAR PANORAMIC LAKE VIEWS AND POOL WITH JACUZZI AREA TO ENTERTAIN ALL YEAR LONG. THE ESTATE FEATURES MARBLE FLOORS ALL THROUGH SOCIAL AREAS AND WOOD IN ALL 7 BEDROOMS, EACH WITH OWN FULL BATHROOM AND BUILT IN WALK IN CLOSETS, DINING ROOM, FORMAL LIVING ROOM, FAMILY ROOM, PLAY ROOM, AND SEPARATE GUEST/IN LAWS QUARTERS. MASTER SUITE WITH EXERCISE ROOM AND PRIVATE BALCONY OVERLOOKING THE LAKE. RESORT STYLE CLUB HOUSE & AMENITIES. BEST A+ RANKED PUBLIC ELEMENTARY, MIDDLE AND HIGH SCHOOLS IN AMERICA. [ Published 15-Jun-20 / ID 3582824 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1069 Nautica Drive have any available units?
1069 Nautica Drive has a unit available for $13,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1069 Nautica Drive have?
Some of 1069 Nautica Drive's amenities include patio / balcony, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1069 Nautica Drive currently offering any rent specials?
1069 Nautica Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 1069 Nautica Drive pet-friendly?
Yes, 1069 Nautica Drive is pet friendly.
Does 1069 Nautica Drive offer parking?
No, 1069 Nautica Drive does not offer parking.
Does 1069 Nautica Drive have units with washers and dryers?
No, 1069 Nautica Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1069 Nautica Drive have a pool?
Yes, 1069 Nautica Drive has a pool.
Does 1069 Nautica Drive have accessible units?
No, 1069 Nautica Drive does not have accessible units.
Does 1069 Nautica Drive have units with dishwashers?
No, 1069 Nautica Drive does not have units with dishwashers.
Does 1069 Nautica Drive have units with air conditioning?
No, 1069 Nautica Drive does not have units with air conditioning.
Have a question for 1069 Nautica Drive?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Weston Place
16000 S Post Rd
Weston, FL 33331
St. Andrews at Weston
100 Bonaventure Blvd
Weston, FL 33326
La Morada at Weston
1201 Fairlake Blvd
Weston, FL 33326
San Michele Collection
1343 St Tropez Cir
Weston, FL 33326

Similar Pages

Weston 1 BedroomsWeston 2 Bedrooms
Weston 3 BedroomsWeston Apartments with Gym
Weston Apartments with Pool

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FLMiramar, FLDelray Beach, FLDavie, FL
Pompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLSunrise, FLDoral, FLNorth Miami Beach, FLNorth Miami, FLKendall, FLNorth Lauderdale, FLAventura, FLLake Worth, FL
Homestead, FLDania Beach, FLKendall West, FLMiami Gardens, FLRoyal Palm Beach, FLThe Hammocks, FLCountry Club, FLLauderdale Lakes, FLFountainebleau, FLPalm Springs, FL

Nearby Neighborhoods

Bonaventure

Apartments Near Colleges

Broward CollegeCarlos Albizu University-Miami
Keiser University-Ft LauderdaleMiami Dade College
Nova Southeastern University
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity