5861 SW 13th St

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Amazing Single Home at Sylvania 2Be/1Ba - Property Id: 184899
MMACULATE MODERNIST HOME,GREAT CURB APPEAL,TONS OF CHARACTER.ORIGINAL DETAILS BLEND W/UPDATES,GLEAMING HARDWOOD FLOORS,BRICK ACCENT WALL,WOOD-BEAMED CEILINGS,IMPACT RESISTANT WINDOWS,LARGE KITCHEN W/WOOD CABINETS,MARBLE COUNTERS & STAINLESS STEEL APPLIANCES.TOTALLY REMODELED MODERN BATHROOM W/SEAMLESS GLASS SHOWER.GREAT YARD FOR ENTERTAINING.SPACIOUS FOR A SINGLE PERSON,PERFECT FOR A COUPLE OR COUPLE WITH ONE CHILD.NOTE TO ROOMATES:ONE BEDROOM IS MUCH LARGER THAN THE OTHER.CENTRALLY LOCATED,1.5 BLOCKS WEST OF CORAL GABLES & PUBLIX. CREDIT,CRIMINAL & EVICTION BACKGROUND CHECKS $44/PER ADULT APPLICANT,QUICK APPROVAL.
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Property Id 184899
No Dogs Allowed
(RLNE5897575)