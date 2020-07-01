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West Miami, FL
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5861 SW 13th St
Last updated July 15 2020 at 7:10 PM

5861 SW 13th St

5861 Southwest 13th Street · (585) 880-8568
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Location

5861 Southwest 13th Street, West Miami, FL 33144
West Miami

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2 beds, 1 bath, $2400 · Avail. now

$2,400

2 Bed · 1 Bath · 1296 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
pet friendly
dogs allowed
Amazing Single Home at Sylvania 2Be/1Ba - Property Id: 184899

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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/184899
Property Id 184899

No Dogs Allowed

(RLNE5897575)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5861 SW 13th St have any available units?
5861 SW 13th St has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5861 SW 13th St have?
Some of 5861 SW 13th St's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5861 SW 13th St currently offering any rent specials?
5861 SW 13th St is not currently offering any rent specials.
Is 5861 SW 13th St pet-friendly?
Yes, 5861 SW 13th St is pet friendly.
Does 5861 SW 13th St offer parking?
No, 5861 SW 13th St does not offer parking.
Does 5861 SW 13th St have units with washers and dryers?
Yes, 5861 SW 13th St offers units with in unit laundry.
Does 5861 SW 13th St have a pool?
No, 5861 SW 13th St does not have a pool.
Does 5861 SW 13th St have accessible units?
No, 5861 SW 13th St does not have accessible units.
Does 5861 SW 13th St have units with dishwashers?
Yes, 5861 SW 13th St has units with dishwashers.
Does 5861 SW 13th St have units with air conditioning?
No, 5861 SW 13th St does not have units with air conditioning.
Interested in 5861 SW 13th St?
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