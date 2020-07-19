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Wesley Chapel, FL
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4912 WANDERING WAY
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4912 WANDERING WAY

4912 Wandering Way · No Longer Available
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Location

4912 Wandering Way, Wesley Chapel, FL 33544

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
EXCELLENT LOCATION IN IN SEVEN OAKS GATED COMMUNITY MAPLE GLEN. THE END UNIT PROVIDES PLENTY OF NATURAL LIGHT! UPGRADES INCLUDE TILE FLOORS THROUGHOUT ON THE FIRST LEVEL, GRANITE COUNTER TOPS IN KITCHEN AND SOLID WOOD CABINETS IN THE KITCHEN AND UPSTAIRS BATHROOMS, GRANITE COUNTER TOPS IN SECOND LEVEL BATHROOMS, GARDEN TUB, WALK-IN SHOWER, RECESSED LIGHTING, DESIGNER CEILING FANS, MOEN PLUMBING FIXTURES, WHIRLPOOL STAINLESS APPLIANCE PACKAGE, SAMSUNG WASHER AND DRYER. THE COMMUNITY FEATURES A RESORT STYLE POOL. GREAT SCHOOLS! NEAR INTERSTATE, RESTAURANTS AND SHOPPING!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4912 WANDERING WAY have any available units?
4912 WANDERING WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wesley Chapel, FL.
What amenities does 4912 WANDERING WAY have?
Some of 4912 WANDERING WAY's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4912 WANDERING WAY currently offering any rent specials?
4912 WANDERING WAY is not currently offering any rent specials.
Is 4912 WANDERING WAY pet-friendly?
No, 4912 WANDERING WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wesley Chapel.
Does 4912 WANDERING WAY offer parking?
Yes, 4912 WANDERING WAY offers parking.
Does 4912 WANDERING WAY have units with washers and dryers?
Yes, 4912 WANDERING WAY offers units with in unit laundry.
Does 4912 WANDERING WAY have a pool?
Yes, 4912 WANDERING WAY has a pool.
Does 4912 WANDERING WAY have accessible units?
No, 4912 WANDERING WAY does not have accessible units.
Does 4912 WANDERING WAY have units with dishwashers?
Yes, 4912 WANDERING WAY has units with dishwashers.
Does 4912 WANDERING WAY have units with air conditioning?
No, 4912 WANDERING WAY does not have units with air conditioning.
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