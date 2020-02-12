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Wesley Chapel, FL
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1838 TWISTING LANE
Last updated September 19 2019 at 3:10 AM

1838 TWISTING LANE

1838 Twisting Lane · No Longer Available
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Location

1838 Twisting Lane, Wesley Chapel, FL 33543
Williamsburg West

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
THIS TWO BEDROOM, 1100 SF HOUSE IS UNIQUE WITH A GREAT KITCHEN WITH ALL NEW APPLIANCES AND A BREAKFAST BAR OR COOKING STATION,NEXT TO A GREAT ROOM FOR THAT OPEN COMMUNICATIONS ABILITY. ITS BATHROOMS GIVES YOU AN OPTION TO SHOWER OR RELAX IN THAT BATHTUB. THE HOUSE FLOORING IS ALL TILE FOR EASY CLEANING, ANF THE WINDOW BLINDS ALLOW GREAT OUTDOOR LIGHTING. THE YARD IS LARGE WITH EXTRA LONG BACK YARD PATION AREA FOR OUTDOOR USAGE. THE OWNER IS MOTIVATED TO SECURE A GREAT TENANT FOR A LONG TERM RELATIONSHIP TO INCLUDE REDUCTION IN RENT FOR SPECIAL NEGOTATED ARRANGEMENTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1838 TWISTING LANE have any available units?
1838 TWISTING LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wesley Chapel, FL.
What amenities does 1838 TWISTING LANE have?
Some of 1838 TWISTING LANE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1838 TWISTING LANE currently offering any rent specials?
1838 TWISTING LANE is not currently offering any rent specials.
Is 1838 TWISTING LANE pet-friendly?
No, 1838 TWISTING LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wesley Chapel.
Does 1838 TWISTING LANE offer parking?
Yes, 1838 TWISTING LANE offers parking.
Does 1838 TWISTING LANE have units with washers and dryers?
Yes, 1838 TWISTING LANE offers units with in unit laundry.
Does 1838 TWISTING LANE have a pool?
No, 1838 TWISTING LANE does not have a pool.
Does 1838 TWISTING LANE have accessible units?
No, 1838 TWISTING LANE does not have accessible units.
Does 1838 TWISTING LANE have units with dishwashers?
Yes, 1838 TWISTING LANE has units with dishwashers.
Does 1838 TWISTING LANE have units with air conditioning?
No, 1838 TWISTING LANE does not have units with air conditioning.
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