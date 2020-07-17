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The Hammocks, FL
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9401 SW 171st Ave
Last updated July 14 2020 at 7:22 AM

9401 SW 171st Ave

9401 Southwest 171st Avenue · (305) 457-1798
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Location

9401 Southwest 171st Avenue, The Hammocks, FL 33196

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 9401 · Avail. now

$2,300

4 Bed · 3 Bath

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
new construction
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
business center
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9401 SW 171st Ave have any available units?
9401 SW 171st Ave has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 9401 SW 171st Ave have?
Some of 9401 SW 171st Ave's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9401 SW 171st Ave currently offering any rent specials?
9401 SW 171st Ave is not currently offering any rent specials.
Is 9401 SW 171st Ave pet-friendly?
Yes, 9401 SW 171st Ave is pet friendly.
Does 9401 SW 171st Ave offer parking?
Yes, 9401 SW 171st Ave offers parking.
Does 9401 SW 171st Ave have units with washers and dryers?
No, 9401 SW 171st Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 9401 SW 171st Ave have a pool?
Yes, 9401 SW 171st Ave has a pool.
Does 9401 SW 171st Ave have accessible units?
No, 9401 SW 171st Ave does not have accessible units.
Does 9401 SW 171st Ave have units with dishwashers?
Yes, 9401 SW 171st Ave has units with dishwashers.
Does 9401 SW 171st Ave have units with air conditioning?
No, 9401 SW 171st Ave does not have units with air conditioning.
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