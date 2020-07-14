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The Hammocks, FL
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13820 SW 102nd Ter
Last updated July 7 2020 at 5:51 AM

13820 SW 102nd Ter

13820 Southwest 102nd Terrace · (305) 300-9827
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Location

13820 Southwest 102nd Terrace, The Hammocks, FL 33186

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,450

3 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
pool
tennis court
Unit Amenities
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PLEASE SEND THE FOLLOWING WITH THE OFFER: CONTRACT TO LEASE, RENTAL APPLICATION, COPY OF DRIVERS LICENSE, SCOTT ROBERTS CREDIT CHECK. PLS SEE ATTACHMENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13820 SW 102nd Ter have any available units?
13820 SW 102nd Ter has a unit available for $2,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 13820 SW 102nd Ter have?
Some of 13820 SW 102nd Ter's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13820 SW 102nd Ter currently offering any rent specials?
13820 SW 102nd Ter is not currently offering any rent specials.
Is 13820 SW 102nd Ter pet-friendly?
No, 13820 SW 102nd Ter is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in The Hammocks.
Does 13820 SW 102nd Ter offer parking?
No, 13820 SW 102nd Ter does not offer parking.
Does 13820 SW 102nd Ter have units with washers and dryers?
Yes, 13820 SW 102nd Ter offers units with in unit laundry.
Does 13820 SW 102nd Ter have a pool?
Yes, 13820 SW 102nd Ter has a pool.
Does 13820 SW 102nd Ter have accessible units?
No, 13820 SW 102nd Ter does not have accessible units.
Does 13820 SW 102nd Ter have units with dishwashers?
Yes, 13820 SW 102nd Ter has units with dishwashers.
Does 13820 SW 102nd Ter have units with air conditioning?
No, 13820 SW 102nd Ter does not have units with air conditioning.
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