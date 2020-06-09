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Tamarac, FL
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7758 Granville Dr
Last updated July 1 2020 at 11:42 PM

7758 Granville Dr

7758 Granville Drive · (954) 229-2222
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Location

7758 Granville Drive, Tamarac, FL 33321
Westwood

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 302 · Avail. now

$2,000

2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7758 Granville Dr have any available units?
7758 Granville Dr has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7758 Granville Dr have?
Some of 7758 Granville Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7758 Granville Dr currently offering any rent specials?
7758 Granville Dr is not currently offering any rent specials.
Is 7758 Granville Dr pet-friendly?
No, 7758 Granville Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tamarac.
Does 7758 Granville Dr offer parking?
No, 7758 Granville Dr does not offer parking.
Does 7758 Granville Dr have units with washers and dryers?
Yes, 7758 Granville Dr offers units with in unit laundry.
Does 7758 Granville Dr have a pool?
Yes, 7758 Granville Dr has a pool.
Does 7758 Granville Dr have accessible units?
No, 7758 Granville Dr does not have accessible units.
Does 7758 Granville Dr have units with dishwashers?
Yes, 7758 Granville Dr has units with dishwashers.
Does 7758 Granville Dr have units with air conditioning?
No, 7758 Granville Dr does not have units with air conditioning.
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