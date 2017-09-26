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Riverview, FL
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13315 Ashbark Court
Last updated February 23 2020 at 11:16 AM

13315 Ashbark Court

13315 Ashbark Court · No Longer Available
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Location

13315 Ashbark Court, Riverview, FL 33579

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
pet friendly
clubhouse
parking
playground
pool
garage
tennis court
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No Cats Allowed

(RLNE3876026)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13315 Ashbark Court have any available units?
13315 Ashbark Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Riverview, FL.
How much is rent in Riverview, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Riverview Rent Report.
What amenities does 13315 Ashbark Court have?
Some of 13315 Ashbark Court's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13315 Ashbark Court currently offering any rent specials?
13315 Ashbark Court is not currently offering any rent specials.
Is 13315 Ashbark Court pet-friendly?
Yes, 13315 Ashbark Court is pet friendly.
Does 13315 Ashbark Court offer parking?
Yes, 13315 Ashbark Court offers parking.
Does 13315 Ashbark Court have units with washers and dryers?
Yes, 13315 Ashbark Court offers units with in unit laundry.
Does 13315 Ashbark Court have a pool?
Yes, 13315 Ashbark Court has a pool.
Does 13315 Ashbark Court have accessible units?
No, 13315 Ashbark Court does not have accessible units.
Does 13315 Ashbark Court have units with dishwashers?
Yes, 13315 Ashbark Court has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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