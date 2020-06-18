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Pembroke Pines, FL
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764 NW 208th Dr
Last updated June 3 2020 at 8:14 PM

764 NW 208th Dr

764 Northwest 208th Drive · (954) 682-9021
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Location

764 Northwest 208th Drive, Pembroke Pines, FL 33029

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,150

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3 Bed · 3 Bath · 1386 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
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stainless steel
Unit Amenities
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Property Amenities
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 764 NW 208th Dr have any available units?
764 NW 208th Dr has a unit available for $2,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pembroke Pines, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pembroke Pines Rent Report.
What amenities does 764 NW 208th Dr have?
Some of 764 NW 208th Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 764 NW 208th Dr currently offering any rent specials?
764 NW 208th Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 764 NW 208th Dr pet-friendly?
No, 764 NW 208th Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pembroke Pines.
Does 764 NW 208th Dr offer parking?
No, 764 NW 208th Dr does not offer parking.
Does 764 NW 208th Dr have units with washers and dryers?
Yes, 764 NW 208th Dr offers units with in unit laundry.
Does 764 NW 208th Dr have a pool?
Yes, 764 NW 208th Dr has a pool.
Does 764 NW 208th Dr have accessible units?
No, 764 NW 208th Dr does not have accessible units.
Does 764 NW 208th Dr have units with dishwashers?
Yes, 764 NW 208th Dr has units with dishwashers.
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