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11342 Taft St
Last updated May 6 2020 at 8:09 PM

11342 Taft St

11342 Taft Street · (954) 434-7888
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Location

11342 Taft Street, Pembroke Pines, FL 33026
Pembroke Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,750

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 980 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
walk in closets
microwave
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
BEAUTIFUL, TOTALLY REMODELED LAKEFRONT CONDO***FRESHLY PAINTED WITH NEW APPLIANCES, LIGHT FIXTURES & BATH VANITIES***WALK-IN CLOSET IN MASTER BEDROOM***QUIET, WELL MAINTAINED COMPLEX ACROSS THE STREET FROM PEMBROKE LAKES ELEMENTARY & PUBLIX SHOPPING PLAZA***BREATHTAKING LAKE VIEW FROM SCREENED BALCONY***CLOSE TO MEMORIAL HOSPITAL WEST, MEDICAL OFFICES, PEMBROKE LAKES MALL, RESTAURANTS, & HIGHLY RATED SCHOOLS***EASY NORTH/SOUTH COMMUTE FROM MAJOR THOROUGHFARES***MUST HAVE EXCELLENT CREDIT, EMPLOYMENT & REFERENCES***ALL AGES ACCEPTED***NO PETS, PLEASE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11342 Taft St have any available units?
11342 Taft St has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pembroke Pines, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pembroke Pines Rent Report.
What amenities does 11342 Taft St have?
Some of 11342 Taft St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11342 Taft St currently offering any rent specials?
11342 Taft St isn't currently offering any rent specials.
Is 11342 Taft St pet-friendly?
No, 11342 Taft St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pembroke Pines.
Does 11342 Taft St offer parking?
No, 11342 Taft St does not offer parking.
Does 11342 Taft St have units with washers and dryers?
Yes, 11342 Taft St offers units with in unit laundry.
Does 11342 Taft St have a pool?
No, 11342 Taft St does not have a pool.
Does 11342 Taft St have accessible units?
No, 11342 Taft St does not have accessible units.
Does 11342 Taft St have units with dishwashers?
Yes, 11342 Taft St has units with dishwashers.
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