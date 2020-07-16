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224 Sedona Way
Last updated July 6 2020 at 7:08 PM

224 Sedona Way

224 Sedona Way · (561) 339-3888
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Location

224 Sedona Way, Palm Beach Gardens, FL 33418
Mirasol

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$4,500

5 Bed · 4 Bath · 3647 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
gym
on-site laundry
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 224 Sedona Way have any available units?
224 Sedona Way has a unit available for $4,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 224 Sedona Way have?
Some of 224 Sedona Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 224 Sedona Way currently offering any rent specials?
224 Sedona Way is not currently offering any rent specials.
Is 224 Sedona Way pet-friendly?
No, 224 Sedona Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach Gardens.
Does 224 Sedona Way offer parking?
Yes, 224 Sedona Way offers parking.
Does 224 Sedona Way have units with washers and dryers?
Yes, 224 Sedona Way offers units with in unit laundry.
Does 224 Sedona Way have a pool?
Yes, 224 Sedona Way has a pool.
Does 224 Sedona Way have accessible units?
No, 224 Sedona Way does not have accessible units.
Does 224 Sedona Way have units with dishwashers?
Yes, 224 Sedona Way has units with dishwashers.
Does 224 Sedona Way have units with air conditioning?
No, 224 Sedona Way does not have units with air conditioning.
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