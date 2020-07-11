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9467 Boca Cove Circle
Last updated July 20 2020 at 4:10 AM

9467 Boca Cove Circle

9467 Boca Cove Circle · No Longer Available
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Location

9467 Boca Cove Circle, Palm Beach County, FL 33428

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
cable included
parking
recently renovated
Unit Amenities
cable included
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
pool table
bbq/grill
tennis court
BEAUTIFUL & CLEAN 2/2 RENTAL IN THE BOCA COVE GATED COMMUNITY. FIRST FLOOR UNIT WITH ASSIGNED PARKING. TILE FLOORS THROUGH OUT. RENOVATED BATHROOMS AND NEWLY INSTALLED WINDOWS. STEINLESS STEEL APPLIANCES. WASHER AND DRYER IN UNIT. WATER & CABLE INCLUDED IN RENT. GREAT SCHOOL ZONES FOR ELEMENTARY, MIDDLE & HIGH SCHOOLS. COMMUNITY OFFERS POOL, CLUBHOUSE, TENNIS COURTS, BILLIARD ROOM, GYM, LIBRARY, BARBEQUE AREA AND MORE! TENANT MUST HAVE A CREDIT SCORE OF 680 OR ABOVE REQUIRED BY ASSOCIATION. EASY TO SHOW

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9467 Boca Cove Circle have any available units?
9467 Boca Cove Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Palm Beach County, FL.
What amenities does 9467 Boca Cove Circle have?
Some of 9467 Boca Cove Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9467 Boca Cove Circle currently offering any rent specials?
9467 Boca Cove Circle is not currently offering any rent specials.
Is 9467 Boca Cove Circle pet-friendly?
No, 9467 Boca Cove Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 9467 Boca Cove Circle offer parking?
Yes, 9467 Boca Cove Circle offers parking.
Does 9467 Boca Cove Circle have units with washers and dryers?
Yes, 9467 Boca Cove Circle offers units with in unit laundry.
Does 9467 Boca Cove Circle have a pool?
Yes, 9467 Boca Cove Circle has a pool.
Does 9467 Boca Cove Circle have accessible units?
No, 9467 Boca Cove Circle does not have accessible units.
Does 9467 Boca Cove Circle have units with dishwashers?
Yes, 9467 Boca Cove Circle has units with dishwashers.
Does 9467 Boca Cove Circle have units with air conditioning?
No, 9467 Boca Cove Circle does not have units with air conditioning.
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