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5032 Rose Hill Drive
Last updated June 20 2020 at 7:14 AM

5032 Rose Hill Drive

5032 Rose Hill Drive · (786) 562-3300
COVID-19 Update
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Location

5032 Rose Hill Drive, Palm Beach County, FL 33437

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 3202 · Avail. now

$1,350

2 Bed · 2 Bath · 975 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
gym
pool
clubhouse
microwave
Unit Amenities
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furnished
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microwave
refrigerator
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5032 Rose Hill Drive have any available units?
5032 Rose Hill Drive has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5032 Rose Hill Drive have?
Some of 5032 Rose Hill Drive's amenities include in unit laundry, dishwasher, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5032 Rose Hill Drive currently offering any rent specials?
5032 Rose Hill Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5032 Rose Hill Drive pet-friendly?
No, 5032 Rose Hill Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 5032 Rose Hill Drive offer parking?
No, 5032 Rose Hill Drive does not offer parking.
Does 5032 Rose Hill Drive have units with washers and dryers?
Yes, 5032 Rose Hill Drive offers units with in unit laundry.
Does 5032 Rose Hill Drive have a pool?
Yes, 5032 Rose Hill Drive has a pool.
Does 5032 Rose Hill Drive have accessible units?
No, 5032 Rose Hill Drive does not have accessible units.
Does 5032 Rose Hill Drive have units with dishwashers?
Yes, 5032 Rose Hill Drive has units with dishwashers.
Does 5032 Rose Hill Drive have units with air conditioning?
No, 5032 Rose Hill Drive does not have units with air conditioning.
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