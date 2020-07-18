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Palm Beach County, FL
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16413 Grape Way
Last updated July 1 2020 at 1:58 AM

16413 Grape Way

16413 Grape Way · (954) 636-7993
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

16413 Grape Way, Palm Beach County, FL 33484

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,000

4 Bed · 2.5 Bath · 1658 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
pool
BEAUTIFUL, LARGE UNIT 4 BEDROOM, 2.5 BATH IN A GATED COMMUNITY. MASTER BEDROOM WITH FULL BATH DOWNSTAIRS, THREE BEDROOMS UPSTAIRS, WALK-IN CLOSETS, NEWLY UPGRADED KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES, NEW LAMINATE FLOORS, FRESH PAINT, LARGE COVERED, SCREENED-IN PATIO, AND FENCED-IN BACK YARD FOR PRIVACY. CLOSE TO RESTAURANTS AND SHOPPING. BASIC CABLE AND LANDSCAPING INCLUDED. TENANT PAYS FOR WATER/SEWER/TRASH. ONE PET ALLOWED, NO AGGRESSIVE BREED, $250 NONREFUNDABLE PET FEE APPLIES. MOVE IN WITH FIRST MONTH OF RENT PLUS ONE MONTH SECURITY DEPOSIT WITH GOOD CREDIT OVER 650 (ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT REQUIRED WITH LOWER CREDIT). ONLY TWO CARS PER UNIT ALLOWED. HOA PROCESS CAN TAKE UP TO 30 DAYS.

CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16413 Grape Way have any available units?
16413 Grape Way has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 16413 Grape Way have?
Some of 16413 Grape Way's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16413 Grape Way currently offering any rent specials?
16413 Grape Way is not currently offering any rent specials.
Is 16413 Grape Way pet-friendly?
Yes, 16413 Grape Way is pet friendly.
Does 16413 Grape Way offer parking?
Yes, 16413 Grape Way offers parking.
Does 16413 Grape Way have units with washers and dryers?
No, 16413 Grape Way does not offer units with in unit laundry.
Does 16413 Grape Way have a pool?
Yes, 16413 Grape Way has a pool.
Does 16413 Grape Way have accessible units?
No, 16413 Grape Way does not have accessible units.
Does 16413 Grape Way have units with dishwashers?
Yes, 16413 Grape Way has units with dishwashers.
Does 16413 Grape Way have units with air conditioning?
Yes, 16413 Grape Way has units with air conditioning.
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