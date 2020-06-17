All apartments in Oakland Park
Find more places like 3417 Northwest 44th Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Oakland Park, FL
/
3417 Northwest 44th Street
Last updated June 17 2020 at 6:50 AM

3417 Northwest 44th Street

3417 Northwest 44th Street · (954) 314-2855
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Oakland Park
See all
Apartments with Parking
See all
3 Bedrooms
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

3417 Northwest 44th Street, Oakland Park, FL 33309
Three Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

2 Bedrooms

Unit 20C · Avail. now

$1,550

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1096 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
pet friendly
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
carpet
hardwood floors
in unit laundry
recently renovated
Property Amenities
pet friendly
gym
pool
tennis court
3417 Northwest 44th Street Apt #20C, Lauderdale Lakes, FL 33309 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by A Rodriguez, Hh List Realty, (954) 314-2855. Available from: 06/07/2020. Pets: allowed. Ref# 110833E30 KEY WEST STYLE PARADISE ON 23 ACRE LAKE. QUIET, PEACEFUL GATED COMPLEX CONVENIENTLY LOCATED IN THE HART OF THE COUNTY. ALL AGES, PETS OK. LARGE BEDROOMS, FULL SIZE UNIT, WASHER/DRYER. WOOD FLOORING AND CARPET. TOTALLY REMODELED. VACATION YEAR ROUND ENJOYING THE POOL. FITNESS CENTER, TENNIS COURT, BIKE AND JOGGING PAT AND BOATING.EASY TO RENT! ASSOCIATION APPROVAL IN 24 HOURS! A MUST SEE! [ Published 17-Jun-20 / ID 3580643 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3417 Northwest 44th Street have any available units?
3417 Northwest 44th Street has a unit available for $1,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3417 Northwest 44th Street have?
Some of 3417 Northwest 44th Street's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3417 Northwest 44th Street currently offering any rent specials?
3417 Northwest 44th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 3417 Northwest 44th Street pet-friendly?
Yes, 3417 Northwest 44th Street is pet friendly.
Does 3417 Northwest 44th Street offer parking?
No, 3417 Northwest 44th Street does not offer parking.
Does 3417 Northwest 44th Street have units with washers and dryers?
Yes, 3417 Northwest 44th Street offers units with in unit laundry.
Does 3417 Northwest 44th Street have a pool?
Yes, 3417 Northwest 44th Street has a pool.
Does 3417 Northwest 44th Street have accessible units?
No, 3417 Northwest 44th Street does not have accessible units.
Does 3417 Northwest 44th Street have units with dishwashers?
No, 3417 Northwest 44th Street does not have units with dishwashers.
Does 3417 Northwest 44th Street have units with air conditioning?
No, 3417 Northwest 44th Street does not have units with air conditioning.
Have a question for 3417 Northwest 44th Street?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Forest Park
2829 S Oakland Forest Dr
Oakland Park, FL 33309

Similar Pages

Oakland Park 1 BedroomsOakland Park 2 Bedrooms
Oakland Park 3 BedroomsOakland Park Apartments with Parking
Oakland Park Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FLMiramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FL
Hollywood, FLHialeah, FLSunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLHallandale Beach, FLWilton Manors, FLRiviera Beach, FLLantana, FLParkland, FLPalmetto Bay, FL
The Crossings, FLGlenvar Heights, FLPalm Beach, FLSunset, FLNorth Bay Village, FLSweetwater, FLNorth Palm Beach, FLSouth Miami, FLLake Park, FLPembroke Park, FLWest Miami, FLJuno Beach, FL

Nearby Neighborhoods

Oakland Forest

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity