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1912 Belmont Lane
Last updated June 15 2020 at 8:03 AM

1912 Belmont Lane

1912 Belmont Lane · (954) 636-7993
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Location

1912 Belmont Lane, North Lauderdale, FL 33068

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,475

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2 Bed · 2 Bath · 1088 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
gym
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
gym
on-site laundry
parking
pool
VERY NICE 2 BEDROOM, 2 BATH UNIT ON FIRST FLOOR IN GATED COMMUNITY. TILE FLOORS THROUGHOUT, CENTRAL AIR AND WASHER/DRYER IN UNIT. NICE COMPLEX CLOSE TO MAJOR ROADS, SHOPPING AND DINING, AND AMENITIES LIKE POOL & GYM. ONE PET ALLOWED, MAXIMUM 50 LBS - $250 NONREFUNDABLE PET FEE APPLIES. ASSOCIATION PROCESS CAN TAKE UP TO 30 DAYS. MOVE IN WITH FIRST MONTH RENT PLUS ONE MONTH SECURITY DEPOSIT WITH CREDIT OVER 650 (ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT REQUIRED WITH LOWER CREDIT).

CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1912 Belmont Lane have any available units?
1912 Belmont Lane has a unit available for $1,475 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1912 Belmont Lane have?
Some of 1912 Belmont Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1912 Belmont Lane currently offering any rent specials?
1912 Belmont Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 1912 Belmont Lane pet-friendly?
Yes, 1912 Belmont Lane is pet friendly.
Does 1912 Belmont Lane offer parking?
Yes, 1912 Belmont Lane does offer parking.
Does 1912 Belmont Lane have units with washers and dryers?
Yes, 1912 Belmont Lane offers units with in unit laundry.
Does 1912 Belmont Lane have a pool?
Yes, 1912 Belmont Lane has a pool.
Does 1912 Belmont Lane have accessible units?
No, 1912 Belmont Lane does not have accessible units.
Does 1912 Belmont Lane have units with dishwashers?
Yes, 1912 Belmont Lane has units with dishwashers.
Does 1912 Belmont Lane have units with air conditioning?
Yes, 1912 Belmont Lane has units with air conditioning.
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