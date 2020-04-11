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10101 NW Miami Ct
Last updated April 11 2020 at 6:24 AM

10101 NW Miami Ct

10101 Northwest Miami Court · (786) 663-2626
COVID-19 Update
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Location

10101 Northwest Miami Court, Miami Shores, FL 33150
Miami Shores

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$4,000

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3 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
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walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10101 NW Miami Ct have any available units?
10101 NW Miami Ct has a unit available for $4,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 10101 NW Miami Ct have?
Some of 10101 NW Miami Ct's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10101 NW Miami Ct currently offering any rent specials?
10101 NW Miami Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 10101 NW Miami Ct pet-friendly?
No, 10101 NW Miami Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami Shores.
Does 10101 NW Miami Ct offer parking?
Yes, 10101 NW Miami Ct does offer parking.
Does 10101 NW Miami Ct have units with washers and dryers?
Yes, 10101 NW Miami Ct offers units with in unit laundry.
Does 10101 NW Miami Ct have a pool?
No, 10101 NW Miami Ct does not have a pool.
Does 10101 NW Miami Ct have accessible units?
No, 10101 NW Miami Ct does not have accessible units.
Does 10101 NW Miami Ct have units with dishwashers?
Yes, 10101 NW Miami Ct has units with dishwashers.
Does 10101 NW Miami Ct have units with air conditioning?
No, 10101 NW Miami Ct does not have units with air conditioning.
Have a question for 10101 NW Miami Ct?
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