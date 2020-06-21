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6627 Winfield Boulevard
Last updated June 15 2020 at 4:00 PM

6627 Winfield Boulevard

6627 Winfield Boulevard · No Longer Available
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Location

6627 Winfield Boulevard, Margate, FL 33063
North Margate

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
stainless steel
pool
Unit Amenities
air conditioning
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
bbq/grill
6627 Winfield Boulevard Apt #105-C, Margate, FL 33063 - 2 BR 1 BA Townhouse. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 06/04/2020. Pets: Cats, Small dogs, Large dogs allowed. 6627 Winfield Blvd # 105-C MARGATE, FL 33063. MOVING COST: $4400, FIRST, LAST AND SECURITY. APPLICATION FEE $100. QUIET AND BEAUTIFUL TOWNHOUSE IN PEACEFUL MARGATE COMMUNITY !! WOOD FLOORS. STAINLESS STEEL APPLIANCES,WASHER AND DRYER. CENTRAL A/C , AND SMALL PATIO OUTSIDE FOR BBQ & GRILL. COMMUNITY OFFERS POOL & PARKS, GREAT LOCATION MINUTES FROM MALL, RETAILERS, RESTAURANTS & MORE. OWNER REQUIRE $200.00 WATER DEPOSIT. WATER NOT INCLUDED. FIRST , LAST, & SECURITY TO MOVE IN. NO CREDIT REQUIRED IT. 2 PETS MAXIMUM OF 35 LBS (NO AGGRESSIVE BREEDS, & $300 NON REFUNDABLE DEPOSIT FOR OWNER) FAST APPROVAL. 6627 Winfield Blvd # 105-C MARGATE, FL 33063. COSTO MÓVIL: $ 4400, PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO. CUOTA DE SOLICITUD $ 100. TRANQUILA Y HERMOSA ADOSADA EN LA COMUNIDAD DE MARGATE PACÍFICO !! PISOS DE MADERA. ELECTRODOMÉSTICOS DE ACERO INOXIDABLE, LAVADORA Y SECADORA. A / C CENTRAL Y PATIO PEQUEÑO FUERA DE BARBACOA Y PARRILLA. LA COMUNIDAD OFRECE PISCINA Y PARQUES, EXCELENTE UBICACIÓN A MINUTOS DE MALL, MINORISTAS, RESTAURANTES Y MÁS. EL PROPIETARIO REQUIERE DEPÓSITO DE AGUA DE $ 200.00. AGUA NO INCLUIDA. PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURIDAD PARA MUDARSE. NO SE REQUIERE CRÉDITO. APROBACIÓN RÁPIDA DE 2 MASCOTAS MÁXIMAS DE 35 LBS (SIN RAZAS AGRESIVAS Y DEPÓSITO NO REEMBOLSABLE DE $ 300 PARA EL PROPIETARIO) [ Published 15-Jun-20 / ID 3574566 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6627 Winfield Boulevard have any available units?
6627 Winfield Boulevard doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Margate, FL.
What amenities does 6627 Winfield Boulevard have?
Some of 6627 Winfield Boulevard's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6627 Winfield Boulevard currently offering any rent specials?
6627 Winfield Boulevard isn't currently offering any rent specials.
Is 6627 Winfield Boulevard pet-friendly?
Yes, 6627 Winfield Boulevard is pet friendly.
Does 6627 Winfield Boulevard offer parking?
No, 6627 Winfield Boulevard does not offer parking.
Does 6627 Winfield Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 6627 Winfield Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 6627 Winfield Boulevard have a pool?
Yes, 6627 Winfield Boulevard has a pool.
Does 6627 Winfield Boulevard have accessible units?
No, 6627 Winfield Boulevard does not have accessible units.
Does 6627 Winfield Boulevard have units with dishwashers?
No, 6627 Winfield Boulevard does not have units with dishwashers.
Does 6627 Winfield Boulevard have units with air conditioning?
Yes, 6627 Winfield Boulevard has units with air conditioning.
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