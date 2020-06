Amenities

6627 Winfield Boulevard Apt #105-C, Margate, FL 33063 - 2 BR 1 BA Townhouse. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 06/04/2020. Pets: Cats, Small dogs, Large dogs allowed. 6627 Winfield Blvd # 105-C MARGATE, FL 33063. MOVING COST: $4400, FIRST, LAST AND SECURITY. APPLICATION FEE $100. QUIET AND BEAUTIFUL TOWNHOUSE IN PEACEFUL MARGATE COMMUNITY !! WOOD FLOORS. STAINLESS STEEL APPLIANCES,WASHER AND DRYER. CENTRAL A/C , AND SMALL PATIO OUTSIDE FOR BBQ & GRILL. COMMUNITY OFFERS POOL & PARKS, GREAT LOCATION MINUTES FROM MALL, RETAILERS, RESTAURANTS & MORE. OWNER REQUIRE $200.00 WATER DEPOSIT. WATER NOT INCLUDED. FIRST , LAST, & SECURITY TO MOVE IN. NO CREDIT REQUIRED IT. 2 PETS MAXIMUM OF 35 LBS (NO AGGRESSIVE BREEDS, & $300 NON REFUNDABLE DEPOSIT FOR OWNER) FAST APPROVAL. 6627 Winfield Blvd # 105-C MARGATE, FL 33063. COSTO MÓVIL: $ 4400, PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO. CUOTA DE SOLICITUD $ 100. TRANQUILA Y HERMOSA ADOSADA EN LA COMUNIDAD DE MARGATE PACÍFICO !! PISOS DE MADERA. ELECTRODOMÉSTICOS DE ACERO INOXIDABLE, LAVADORA Y SECADORA. A / C CENTRAL Y PATIO PEQUEÑO FUERA DE BARBACOA Y PARRILLA. LA COMUNIDAD OFRECE PISCINA Y PARQUES, EXCELENTE UBICACIÓN A MINUTOS DE MALL, MINORISTAS, RESTAURANTES Y MÁS. EL PROPIETARIO REQUIERE DEPÓSITO DE AGUA DE $ 200.00. AGUA NO INCLUIDA. PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURIDAD PARA MUDARSE. NO SE REQUIERE CRÉDITO. APROBACIÓN RÁPIDA DE 2 MASCOTAS MÁXIMAS DE 35 LBS (SIN RAZAS AGRESIVAS Y DEPÓSITO NO REEMBOLSABLE DE $ 300 PARA EL PROPIETARIO) [ Published 15-Jun-20 / ID 3574566 ]