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Lauderhill, FL
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4951 NW 15th St
Last updated May 16 2020 at 1:17 AM

4951 NW 15th St

4951 Northwest 15th Street · (954) 722-5100
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Location

4951 Northwest 15th Street, Lauderhill, FL 33313
Flair

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,350

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4 Bed · 2 Bath · 1984 sqft

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Amenities

patio / balcony
recently renovated
air conditioning
microwave
range
refrigerator
Unit Amenities
air conditioning
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patio / balcony
range
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recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4951 NW 15th St have any available units?
4951 NW 15th St has a unit available for $2,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4951 NW 15th St have?
Some of 4951 NW 15th St's amenities include patio / balcony, recently renovated, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4951 NW 15th St currently offering any rent specials?
4951 NW 15th St isn't currently offering any rent specials.
Is 4951 NW 15th St pet-friendly?
No, 4951 NW 15th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lauderhill.
Does 4951 NW 15th St offer parking?
No, 4951 NW 15th St does not offer parking.
Does 4951 NW 15th St have units with washers and dryers?
No, 4951 NW 15th St does not offer units with in unit laundry.
Does 4951 NW 15th St have a pool?
No, 4951 NW 15th St does not have a pool.
Does 4951 NW 15th St have accessible units?
No, 4951 NW 15th St does not have accessible units.
Does 4951 NW 15th St have units with dishwashers?
No, 4951 NW 15th St does not have units with dishwashers.
Does 4951 NW 15th St have units with air conditioning?
Yes, 4951 NW 15th St has units with air conditioning.
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