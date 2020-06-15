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Lauderhill, FL
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3910 Inverrary Blvd
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3910 Inverrary Blvd

3910 Inverrary Boulevard · (305) 405-0615
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Location

3910 Inverrary Boulevard, Lauderhill, FL 33319

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 708-B · Avail. now

$1,650

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
guest parking
tennis court
55 AND OLDER COMMUNITY. ONE OF THE TENANTS MUST BE 55 OR OLDER, NO ONE UNDER 18 IS ADMITTED. COMPLETELY UPDATED, LARGE CORNER UNIT. SPECTACULAR VIEW, ONE PARKING ASSIGNED, PARKING FOR ADDITIONAL VEHICLES PLUS GUEST PARKING. NEW WASHER/DRYER IN UNIT. IMPACT WINDOWS AND SLIDING DOORS IN BALCONY. NEW KITCHEN AND NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, NEW QUARTZ COUNTER TOPS IN KITCHEN AND WET BAR, NEW BATHROOMS, NEW NON SLIPPERY TILE FLOOR, SPLIT BEDROOM PLAN, MASTER BEDROOM HAS 2 WALK-IN CLOSETS AND SITTING AREA, SEPARATE STORAGE AREA, COMMUNITY POOL, TENNIS COURT, CARD ROOM, PARTY ROOM. NO PETS EXCEPT WITH DOCTORS NOTE. HOPA 55+ MINIMUM CREDIT SCORE IS 710 FOR EVERY OCCUPANT, EXCEPT STUDENTS. MINIMUM HOUSEHOLD INCOME IS $45,000 PER YEAR.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3910 Inverrary Blvd have any available units?
3910 Inverrary Blvd has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3910 Inverrary Blvd have?
Some of 3910 Inverrary Blvd's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3910 Inverrary Blvd currently offering any rent specials?
3910 Inverrary Blvd isn't currently offering any rent specials.
Is 3910 Inverrary Blvd pet-friendly?
No, 3910 Inverrary Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lauderhill.
Does 3910 Inverrary Blvd offer parking?
Yes, 3910 Inverrary Blvd does offer parking.
Does 3910 Inverrary Blvd have units with washers and dryers?
Yes, 3910 Inverrary Blvd offers units with in unit laundry.
Does 3910 Inverrary Blvd have a pool?
Yes, 3910 Inverrary Blvd has a pool.
Does 3910 Inverrary Blvd have accessible units?
No, 3910 Inverrary Blvd does not have accessible units.
Does 3910 Inverrary Blvd have units with dishwashers?
Yes, 3910 Inverrary Blvd has units with dishwashers.
Does 3910 Inverrary Blvd have units with air conditioning?
No, 3910 Inverrary Blvd does not have units with air conditioning.
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