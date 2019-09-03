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Lake Worth, FL
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31 S Golfview Rd
Last updated June 12 2020 at 6:24 PM

31 S Golfview Rd

31 South Golfview Road · (305) 405-0615
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Location

31 South Golfview Road, Lake Worth, FL 33460
Bryant Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 3 · Avail. now

$1,150

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1 Bed · 1 Bath

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Amenities

granite counters
garage
recently renovated
walk in closets
pool
clubhouse
Unit Amenities
granite counters
microwave
range
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walk in closets
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 31 S Golfview Rd have any available units?
31 S Golfview Rd has a unit available for $1,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 31 S Golfview Rd have?
Some of 31 S Golfview Rd's amenities include granite counters, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 31 S Golfview Rd currently offering any rent specials?
31 S Golfview Rd isn't currently offering any rent specials.
Is 31 S Golfview Rd pet-friendly?
No, 31 S Golfview Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Worth.
Does 31 S Golfview Rd offer parking?
Yes, 31 S Golfview Rd does offer parking.
Does 31 S Golfview Rd have units with washers and dryers?
No, 31 S Golfview Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 31 S Golfview Rd have a pool?
Yes, 31 S Golfview Rd has a pool.
Does 31 S Golfview Rd have accessible units?
No, 31 S Golfview Rd does not have accessible units.
Does 31 S Golfview Rd have units with dishwashers?
No, 31 S Golfview Rd does not have units with dishwashers.
Does 31 S Golfview Rd have units with air conditioning?
No, 31 S Golfview Rd does not have units with air conditioning.
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