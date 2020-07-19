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Kissimmee, FL
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2481 RAPOLLO DRIVE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2481 RAPOLLO DRIVE

2481 Rapollo Dr · No Longer Available
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Location

2481 Rapollo Dr, Kissimmee, FL 34741
Bermuda Estates

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
clubhouse
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2481 RAPOLLO DRIVE have any available units?
2481 RAPOLLO DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kissimmee, FL.
How much is rent in Kissimmee, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Kissimmee Rent Report.
What amenities does 2481 RAPOLLO DRIVE have?
Some of 2481 RAPOLLO DRIVE's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2481 RAPOLLO DRIVE currently offering any rent specials?
2481 RAPOLLO DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 2481 RAPOLLO DRIVE pet-friendly?
No, 2481 RAPOLLO DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kissimmee.
Does 2481 RAPOLLO DRIVE offer parking?
Yes, 2481 RAPOLLO DRIVE offers parking.
Does 2481 RAPOLLO DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 2481 RAPOLLO DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 2481 RAPOLLO DRIVE have a pool?
No, 2481 RAPOLLO DRIVE does not have a pool.
Does 2481 RAPOLLO DRIVE have accessible units?
No, 2481 RAPOLLO DRIVE does not have accessible units.
Does 2481 RAPOLLO DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 2481 RAPOLLO DRIVE has units with dishwashers.
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