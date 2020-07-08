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Horizon West, FL
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7381 Fairgrove Ave
Last updated May 21 2020 at 10:10 AM

7381 Fairgrove Ave

7381 Fairgrove Avenue · No Longer Available
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Location

7381 Fairgrove Avenue, Horizon West, FL 34786

Amenities

granite counters
garage
recently renovated
pool
playground
basketball court
Unit Amenities
granite counters
recently renovated
Property Amenities
basketball court
parking
playground
pool
garage
tennis court
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No Pets Allowed

(RLNE3485596)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7381 Fairgrove Ave have any available units?
7381 Fairgrove Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Horizon West, FL.
What amenities does 7381 Fairgrove Ave have?
Some of 7381 Fairgrove Ave's amenities include granite counters, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7381 Fairgrove Ave currently offering any rent specials?
7381 Fairgrove Ave is not currently offering any rent specials.
Is 7381 Fairgrove Ave pet-friendly?
No, 7381 Fairgrove Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Horizon West.
Does 7381 Fairgrove Ave offer parking?
Yes, 7381 Fairgrove Ave offers parking.
Does 7381 Fairgrove Ave have units with washers and dryers?
No, 7381 Fairgrove Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 7381 Fairgrove Ave have a pool?
Yes, 7381 Fairgrove Ave has a pool.
Does 7381 Fairgrove Ave have accessible units?
No, 7381 Fairgrove Ave does not have accessible units.
Does 7381 Fairgrove Ave have units with dishwashers?
No, 7381 Fairgrove Ave does not have units with dishwashers.
Does 7381 Fairgrove Ave have units with air conditioning?
No, 7381 Fairgrove Ave does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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