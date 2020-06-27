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Horizon West, FL
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7140 FLOWING WATER ALLEY
Last updated September 28 2019 at 3:10 AM

7140 FLOWING WATER ALLEY

7140 Flowing Water Alley · No Longer Available
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Location

7140 Flowing Water Alley, Horizon West, FL 34786

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
courtyard
parking
playground
pool
garage
GORGEOUS EAST WEST FACING 3 BEDROOM 2 1/2 BATH CORNER TOWNHOME IS LOCATED IN ASHLIN PARK, VERY SOUGHT AFTER COMMUNITY OF WINDERMERE. HOME FEATURES AN OPEN FLOOR PLAN WITH WITH GRANITE COUNTERTOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. FIRST FLOOR HAS TILE THROUGHOUT AND THE SECOND FLOOR HAS LAMINATE WOOD FLOORS IN BEDROOMS. HOME HAS UPGRADED FANS AND FIXTURES WITH LOTS OF WINDOWS AND A PRIVATE COURTYARD TO ENJOY THE DISNEY FIREWORKS AT NIGHT. NEED VALID SSN TO RUN COMPLETE CREDIT BACKGROUND CHECKS. NEED EXCELLENT INCOME AND CREDIT SCORES. COMMUNITY HAS A POOL, PLAYGROUND, CLUBHOUSE, LAKES, AND PARKS TO ENJOY. THERE ARE NEARBY SHOPS AND RESTAURANTS CONVENIENTLY LOCATED. GREAT LOCATION. NO PETS. MIN 12 MONTHS LEASE TERM NEEDED. AVAILABLE IMMEDIATELY. TENANT RESPONSIBLE FOR ALL UTILITIES. WELCOME HOME.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7140 FLOWING WATER ALLEY have any available units?
7140 FLOWING WATER ALLEY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Horizon West, FL.
What amenities does 7140 FLOWING WATER ALLEY have?
Some of 7140 FLOWING WATER ALLEY's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7140 FLOWING WATER ALLEY currently offering any rent specials?
7140 FLOWING WATER ALLEY is not currently offering any rent specials.
Is 7140 FLOWING WATER ALLEY pet-friendly?
No, 7140 FLOWING WATER ALLEY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Horizon West.
Does 7140 FLOWING WATER ALLEY offer parking?
Yes, 7140 FLOWING WATER ALLEY offers parking.
Does 7140 FLOWING WATER ALLEY have units with washers and dryers?
Yes, 7140 FLOWING WATER ALLEY offers units with in unit laundry.
Does 7140 FLOWING WATER ALLEY have a pool?
Yes, 7140 FLOWING WATER ALLEY has a pool.
Does 7140 FLOWING WATER ALLEY have accessible units?
No, 7140 FLOWING WATER ALLEY does not have accessible units.
Does 7140 FLOWING WATER ALLEY have units with dishwashers?
Yes, 7140 FLOWING WATER ALLEY has units with dishwashers.
Does 7140 FLOWING WATER ALLEY have units with air conditioning?
No, 7140 FLOWING WATER ALLEY does not have units with air conditioning.
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