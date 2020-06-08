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Hallandale Beach, FL
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500 Three Islands Blvd
Last updated April 3 2020 at 1:15 PM

500 Three Islands Blvd

500 Three Islands Boulevard · (305) 405-0615
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Location

500 Three Islands Boulevard, Hallandale Beach, FL 33009
Three Islands

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INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1202 · Avail. now

$1,750

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1 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
pool
pool table
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 500 Three Islands Blvd have any available units?
500 Three Islands Blvd has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 500 Three Islands Blvd have?
Some of 500 Three Islands Blvd's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 500 Three Islands Blvd currently offering any rent specials?
500 Three Islands Blvd isn't currently offering any rent specials.
Is 500 Three Islands Blvd pet-friendly?
No, 500 Three Islands Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hallandale Beach.
Does 500 Three Islands Blvd offer parking?
No, 500 Three Islands Blvd does not offer parking.
Does 500 Three Islands Blvd have units with washers and dryers?
No, 500 Three Islands Blvd does not offer units with in unit laundry.
Does 500 Three Islands Blvd have a pool?
Yes, 500 Three Islands Blvd has a pool.
Does 500 Three Islands Blvd have accessible units?
No, 500 Three Islands Blvd does not have accessible units.
Does 500 Three Islands Blvd have units with dishwashers?
Yes, 500 Three Islands Blvd has units with dishwashers.
Does 500 Three Islands Blvd have units with air conditioning?
No, 500 Three Islands Blvd does not have units with air conditioning.
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