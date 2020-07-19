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Dunedin, FL
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525 BROADWAY
Last updated April 30 2019 at 1:44 AM

525 BROADWAY

525 Broadway · No Longer Available
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Location

525 Broadway, Dunedin, FL 34698

Amenities

patio / balcony
garage
ceiling fan
microwave
furnished
range
Unit Amenities
ceiling fan
furnished
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 525 BROADWAY have any available units?
525 BROADWAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dunedin, FL.
What amenities does 525 BROADWAY have?
Some of 525 BROADWAY's amenities include patio / balcony, garage, and ceiling fan. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 525 BROADWAY currently offering any rent specials?
525 BROADWAY is not currently offering any rent specials.
Is 525 BROADWAY pet-friendly?
No, 525 BROADWAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dunedin.
Does 525 BROADWAY offer parking?
Yes, 525 BROADWAY offers parking.
Does 525 BROADWAY have units with washers and dryers?
No, 525 BROADWAY does not offer units with in unit laundry.
Does 525 BROADWAY have a pool?
No, 525 BROADWAY does not have a pool.
Does 525 BROADWAY have accessible units?
No, 525 BROADWAY does not have accessible units.
Does 525 BROADWAY have units with dishwashers?
No, 525 BROADWAY does not have units with dishwashers.
Does 525 BROADWAY have units with air conditioning?
No, 525 BROADWAY does not have units with air conditioning.
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