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Deerfield Beach, FL
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745 SE 19th Ave
Last updated April 29 2020 at 5:03 AM

745 SE 19th Ave

745 Southeast 19th Avenue · (954) 856-6066
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Location

745 Southeast 19th Avenue, Deerfield Beach, FL 33441

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INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 126 · Avail. now

$1,525

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1 Bed · 2 Bath · 620 sqft

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Amenities

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 745 SE 19th Ave have any available units?
745 SE 19th Ave has a unit available for $1,525 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 745 SE 19th Ave have?
Some of 745 SE 19th Ave's amenities include dishwasher, pool, and ice maker. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 745 SE 19th Ave currently offering any rent specials?
745 SE 19th Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 745 SE 19th Ave pet-friendly?
No, 745 SE 19th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield Beach.
Does 745 SE 19th Ave offer parking?
No, 745 SE 19th Ave does not offer parking.
Does 745 SE 19th Ave have units with washers and dryers?
No, 745 SE 19th Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 745 SE 19th Ave have a pool?
Yes, 745 SE 19th Ave has a pool.
Does 745 SE 19th Ave have accessible units?
No, 745 SE 19th Ave does not have accessible units.
Does 745 SE 19th Ave have units with dishwashers?
Yes, 745 SE 19th Ave has units with dishwashers.
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