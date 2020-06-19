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Deerfield Beach, FL
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263 Markham L
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263 Markham L

263 Markham Crescent · (954) 295-5573
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Location

263 Markham Crescent, Deerfield Beach, FL 33442
West Deerfield Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$1,100

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1 Bed · 2 Bath · 703 sqft

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Amenities

patio / balcony
cable included
gym
pool
air conditioning
pool table
Unit Amenities
air conditioning
cable included
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
pool table
bbq/grill
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 263 Markham L have any available units?
263 Markham L has a unit available for $1,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 263 Markham L have?
Some of 263 Markham L's amenities include patio / balcony, cable included, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 263 Markham L currently offering any rent specials?
263 Markham L isn't currently offering any rent specials.
Is 263 Markham L pet-friendly?
No, 263 Markham L is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield Beach.
Does 263 Markham L offer parking?
No, 263 Markham L does not offer parking.
Does 263 Markham L have units with washers and dryers?
No, 263 Markham L does not offer units with in unit laundry.
Does 263 Markham L have a pool?
Yes, 263 Markham L has a pool.
Does 263 Markham L have accessible units?
No, 263 Markham L does not have accessible units.
Does 263 Markham L have units with dishwashers?
No, 263 Markham L does not have units with dishwashers.
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