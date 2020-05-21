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1631 Riverview Road
Last updated May 31 2020 at 7:48 PM

1631 Riverview Road

1631 Riverview Road · (561) 702-0744
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Location

1631 Riverview Road, Deerfield Beach, FL 33441

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 606 · Avail. now

$3,600

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2 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
gym
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1631 Riverview Road have any available units?
1631 Riverview Road has a unit available for $3,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 1631 Riverview Road have?
Some of 1631 Riverview Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1631 Riverview Road currently offering any rent specials?
1631 Riverview Road isn't currently offering any rent specials.
Is 1631 Riverview Road pet-friendly?
No, 1631 Riverview Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield Beach.
Does 1631 Riverview Road offer parking?
Yes, 1631 Riverview Road does offer parking.
Does 1631 Riverview Road have units with washers and dryers?
Yes, 1631 Riverview Road offers units with in unit laundry.
Does 1631 Riverview Road have a pool?
Yes, 1631 Riverview Road has a pool.
Does 1631 Riverview Road have accessible units?
No, 1631 Riverview Road does not have accessible units.
Does 1631 Riverview Road have units with dishwashers?
Yes, 1631 Riverview Road has units with dishwashers.
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