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Deerfield Beach, FL
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1523 E Hillsboro Blvd
Last updated May 19 2020 at 10:46 PM

1523 E Hillsboro Blvd

1523 East Hillsboro Boulevard · (561) 501-1001
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Location

1523 East Hillsboro Boulevard, Deerfield Beach, FL 33441

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 237 · Avail. now

$3,200

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2 Bed · 2 Bath · 1268 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
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walk in closets
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1523 E Hillsboro Blvd have any available units?
1523 E Hillsboro Blvd has a unit available for $3,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 1523 E Hillsboro Blvd have?
Some of 1523 E Hillsboro Blvd's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1523 E Hillsboro Blvd currently offering any rent specials?
1523 E Hillsboro Blvd isn't currently offering any rent specials.
Is 1523 E Hillsboro Blvd pet-friendly?
No, 1523 E Hillsboro Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield Beach.
Does 1523 E Hillsboro Blvd offer parking?
No, 1523 E Hillsboro Blvd does not offer parking.
Does 1523 E Hillsboro Blvd have units with washers and dryers?
Yes, 1523 E Hillsboro Blvd offers units with in unit laundry.
Does 1523 E Hillsboro Blvd have a pool?
Yes, 1523 E Hillsboro Blvd has a pool.
Does 1523 E Hillsboro Blvd have accessible units?
No, 1523 E Hillsboro Blvd does not have accessible units.
Does 1523 E Hillsboro Blvd have units with dishwashers?
Yes, 1523 E Hillsboro Blvd has units with dishwashers.
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