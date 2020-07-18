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Deerfield Beach, FL
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1001 NW 45th St
Last updated July 7 2020 at 10:05 PM

1001 NW 45th St

1001 Northwest 45th Street · (305) 722-7346
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Location

1001 Northwest 45th Street, Deerfield Beach, FL 33064
Crystal Lake

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 · Avail. now

$1,575

2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
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recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1001 NW 45th St have any available units?
1001 NW 45th St has a unit available for $1,575 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 1001 NW 45th St have?
Some of 1001 NW 45th St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1001 NW 45th St currently offering any rent specials?
1001 NW 45th St is not currently offering any rent specials.
Is 1001 NW 45th St pet-friendly?
No, 1001 NW 45th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield Beach.
Does 1001 NW 45th St offer parking?
No, 1001 NW 45th St does not offer parking.
Does 1001 NW 45th St have units with washers and dryers?
Yes, 1001 NW 45th St offers units with in unit laundry.
Does 1001 NW 45th St have a pool?
No, 1001 NW 45th St does not have a pool.
Does 1001 NW 45th St have accessible units?
No, 1001 NW 45th St does not have accessible units.
Does 1001 NW 45th St have units with dishwashers?
Yes, 1001 NW 45th St has units with dishwashers.
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