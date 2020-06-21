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Dania Beach, FL
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321 SE 3rd Street
Last updated June 20 2020 at 7:13 AM

321 SE 3rd Street

321 Southeast 3rd Street · (561) 542-6701
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Location

321 Southeast 3rd Street, Dania Beach, FL 33004
Dania Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 405 · Avail. now

$1,550

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1190 sqft

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Amenities

dishwasher
recently renovated
microwave
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
UNFURNISHED 4TH FLOOR 2/2 CONDO RENOVATED WITH AMAZING WATER VIEWS. COMPLETELY REMODELED WITH THE FINEST MATERIALS, DESIGN AND DETAILS THROUGHOUT. BEAUTIFUL PORCELAIN TILE FLOORS, OPEN GOURMET ISLAND KITCHEN, CUSTOM DESIGNED WITH 2 BEDROOMS AND NEW BATHS, CUSTOM CEILINGS AND LIGHTING WITH NO DETAIL LEFT UNDONE.. NO POPCORN, NEW BASEBOARDS, NEW DOORS. ***NO PETS** PER THE ASSOCIATION 55+ RESTRICTIONS****MOVE-IN REQUIREMENTS 1ST, LAST & SECURITY PLUS FULL CREDIT REPORT- EXPERIAN PREFERRED**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions

Does 321 SE 3rd Street have any available units?
321 SE 3rd Street has a unit available for $1,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 321 SE 3rd Street have?
Some of 321 SE 3rd Street's amenities include dishwasher, recently renovated, and microwave. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 321 SE 3rd Street currently offering any rent specials?
321 SE 3rd Street isn't currently offering any rent specials.
Is 321 SE 3rd Street pet-friendly?
No, 321 SE 3rd Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dania Beach.
Does 321 SE 3rd Street offer parking?
No, 321 SE 3rd Street does not offer parking.
Does 321 SE 3rd Street have units with washers and dryers?
No, 321 SE 3rd Street does not offer units with in unit laundry.
Does 321 SE 3rd Street have a pool?
No, 321 SE 3rd Street does not have a pool.
Does 321 SE 3rd Street have accessible units?
No, 321 SE 3rd Street does not have accessible units.
Does 321 SE 3rd Street have units with dishwashers?
Yes, 321 SE 3rd Street has units with dishwashers.
Does 321 SE 3rd Street have units with air conditioning?
No, 321 SE 3rd Street does not have units with air conditioning.

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