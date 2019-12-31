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Dania Beach, FL
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22 SE 3rd Ter
Last updated April 29 2020 at 5:02 AM

22 SE 3rd Ter

22 Southeast 3rd Terrace · (954) 470-5725
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Location

22 Southeast 3rd Terrace, Dania Beach, FL 33004
Dania Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 2 · Avail. now

$1,150

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1 Bed · 1 Bath · 564 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pool
air conditioning
bbq/grill
some paid utils
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
furnished
ice maker
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22 SE 3rd Ter have any available units?
22 SE 3rd Ter has a unit available for $1,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 22 SE 3rd Ter have?
Some of 22 SE 3rd Ter's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22 SE 3rd Ter currently offering any rent specials?
22 SE 3rd Ter isn't currently offering any rent specials.
Is 22 SE 3rd Ter pet-friendly?
No, 22 SE 3rd Ter is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dania Beach.
Does 22 SE 3rd Ter offer parking?
No, 22 SE 3rd Ter does not offer parking.
Does 22 SE 3rd Ter have units with washers and dryers?
No, 22 SE 3rd Ter does not offer units with in unit laundry.
Does 22 SE 3rd Ter have a pool?
Yes, 22 SE 3rd Ter has a pool.
Does 22 SE 3rd Ter have accessible units?
No, 22 SE 3rd Ter does not have accessible units.
Does 22 SE 3rd Ter have units with dishwashers?
Yes, 22 SE 3rd Ter has units with dishwashers.
Does 22 SE 3rd Ter have units with air conditioning?
Yes, 22 SE 3rd Ter has units with air conditioning.
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