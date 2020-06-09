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Coral Springs, FL
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9001 Wiles Rd # 104-3
Last updated June 15 2020 at 8:03 AM

9001 Wiles Rd # 104-3

9001 Wiles Road · (954) 636-7993
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Location

9001 Wiles Road, Coral Springs, FL 33067
Pine Ridge

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,500

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2 Bed · 2 Bath · 1100 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
walk in closets
gym
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
on-site laundry
playground
pool
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VERY SPACIOUS 2 BEDROOM, 2 BATH CONDO ON 1ST FLOOR WITH CARPET FLOORS, LAKE VIEW AND WASHER/DRYER IN UNIT. RESORT-LIKE GATED COMMUNITY WITH ALL AMENITIES (GYM, TENNIS COURT, POOL, SPA, PLAYGROUND AND CLUBHOUSE). ONE PET ALLOWED, NO AGGRESSIVE BREED, MAXIMUM 30 LBS, $500 NONREFUNDABLE PET FEE APPLIES PER PET ($250 TO ASSOCIATION AND $250 TO OWNER). ASSOCIATION REQUIRES OVER 600 CREDIT SCORE. MOVE IN WITH FIRST MONTH RENT PLUS ONE MONTH SECURITY DEPOSIT WITH CREDIT OVER 650 (ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT REQUIRED WITH LOWER CREDIT). ASSOCIATION APPROVAL PROCESS TAKES 15 DAYS.

CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9001 Wiles Rd # 104-3 have any available units?
9001 Wiles Rd # 104-3 has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 9001 Wiles Rd # 104-3 have?
Some of 9001 Wiles Rd # 104-3's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9001 Wiles Rd # 104-3 currently offering any rent specials?
9001 Wiles Rd # 104-3 isn't currently offering any rent specials.
Is 9001 Wiles Rd # 104-3 pet-friendly?
Yes, 9001 Wiles Rd # 104-3 is pet friendly.
Does 9001 Wiles Rd # 104-3 offer parking?
No, 9001 Wiles Rd # 104-3 does not offer parking.
Does 9001 Wiles Rd # 104-3 have units with washers and dryers?
Yes, 9001 Wiles Rd # 104-3 offers units with in unit laundry.
Does 9001 Wiles Rd # 104-3 have a pool?
Yes, 9001 Wiles Rd # 104-3 has a pool.
Does 9001 Wiles Rd # 104-3 have accessible units?
No, 9001 Wiles Rd # 104-3 does not have accessible units.
Does 9001 Wiles Rd # 104-3 have units with dishwashers?
Yes, 9001 Wiles Rd # 104-3 has units with dishwashers.
Does 9001 Wiles Rd # 104-3 have units with air conditioning?
Yes, 9001 Wiles Rd # 104-3 has units with air conditioning.
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