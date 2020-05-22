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Coral Springs, FL
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7901 NW 44th Ct
Last updated June 17 2020 at 5:30 AM

7901 NW 44th Ct

7901 Northwest 44th Court · No Longer Available
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Location

7901 Northwest 44th Court, Coral Springs, FL 33065
Coral Springs

Amenities

on-site laundry
granite counters
parking
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
granite counters
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
GORGEOUS RECENTLY AND TASTEFULLY RENOVATED SPACIOUS 2-2 APARTMENT IN DESIRABLE CORAL SPRINGS. 2 ASSIGNED PARKING SPACES. OPEN KITCHEN FEATURING STAINLESS STEEL APPLIANCES, NEW CABINETRY, GRANITE COUNTER TOP & BREAKFAST COUNTER BAR. FULLY RENOVATED BATHROOMS. WALK-IN CLOSET IN MASTER BEDROOM. LAMINATED FLOORING THROUGHOUT. LOTS OF WINDOWS AND LIGHT. COMMON BACKYARD AND LAUNDRY FACILITY FOR RESIDENTS' CONVENIENCE. ACCORDION HURRICANE SHUTTERS FOR THE WHOLE BUILDING HAVE BEEN ORDERED AND WILL BE INSTALLED SOON. QUIET STREET WITH EASY ACCESS TO SAWGRASS EXPWY. WALKING DISTANCE TO PUBLIX SUPERMARKET AND JUST MINUTES DRIVE TO WALMART, COSTCO, GAS STATIONS, LOCAL SHOPPING AND MORE. NO HOA. NO APPLICATION FEE OR WAITING FOR APPROVAL. TENANT MAY MOVE IN RIGHT UPON SIGNING THE LEASE. A MUST SEE !

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7901 NW 44th Ct have any available units?
7901 NW 44th Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Coral Springs, FL.
What amenities does 7901 NW 44th Ct have?
Some of 7901 NW 44th Ct's amenities include on-site laundry, granite counters, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7901 NW 44th Ct currently offering any rent specials?
7901 NW 44th Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 7901 NW 44th Ct pet-friendly?
No, 7901 NW 44th Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coral Springs.
Does 7901 NW 44th Ct offer parking?
Yes, 7901 NW 44th Ct does offer parking.
Does 7901 NW 44th Ct have units with washers and dryers?
No, 7901 NW 44th Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 7901 NW 44th Ct have a pool?
No, 7901 NW 44th Ct does not have a pool.
Does 7901 NW 44th Ct have accessible units?
No, 7901 NW 44th Ct does not have accessible units.
Does 7901 NW 44th Ct have units with dishwashers?
No, 7901 NW 44th Ct does not have units with dishwashers.
Does 7901 NW 44th Ct have units with air conditioning?
No, 7901 NW 44th Ct does not have units with air conditioning.
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