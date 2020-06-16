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Coral Springs, FL
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4135 NW 88 AV
Last updated April 24 2020 at 6:53 PM

4135 NW 88 AV

4135 NW 88 Ave · (954) 275-3399
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Location

4135 NW 88 Ave, Coral Springs, FL 33065
Royal Land

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 202 · Avail. now

$1,165

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
gym
pool
air conditioning
tennis court
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4135 NW 88 AV have any available units?
4135 NW 88 AV has a unit available for $1,165 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4135 NW 88 AV have?
Some of 4135 NW 88 AV's amenities include patio / balcony, dishwasher, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4135 NW 88 AV currently offering any rent specials?
4135 NW 88 AV isn't currently offering any rent specials.
Is 4135 NW 88 AV pet-friendly?
No, 4135 NW 88 AV is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coral Springs.
Does 4135 NW 88 AV offer parking?
No, 4135 NW 88 AV does not offer parking.
Does 4135 NW 88 AV have units with washers and dryers?
No, 4135 NW 88 AV does not offer units with in unit laundry.
Does 4135 NW 88 AV have a pool?
Yes, 4135 NW 88 AV has a pool.
Does 4135 NW 88 AV have accessible units?
No, 4135 NW 88 AV does not have accessible units.
Does 4135 NW 88 AV have units with dishwashers?
Yes, 4135 NW 88 AV has units with dishwashers.
Does 4135 NW 88 AV have units with air conditioning?
Yes, 4135 NW 88 AV has units with air conditioning.
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