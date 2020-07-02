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Clearwater, FL
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1950 LAKE RIDGE BOULEVARD
Last updated May 9 2020 at 1:19 AM

1950 LAKE RIDGE BOULEVARD

1950 Lake Ridge Blvd · No Longer Available
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Location

1950 Lake Ridge Blvd, Clearwater, FL 33763

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD have any available units?
1950 LAKE RIDGE BOULEVARD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Clearwater, FL.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD have?
Some of 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD currently offering any rent specials?
1950 LAKE RIDGE BOULEVARD is not currently offering any rent specials.
Is 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD pet-friendly?
No, 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Clearwater.
Does 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD offer parking?
Yes, 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD offers parking.
Does 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD have units with washers and dryers?
No, 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD does not offer units with in unit laundry.
Does 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD have a pool?
Yes, 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD has a pool.
Does 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD have accessible units?
No, 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD does not have accessible units.
Does 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 1950 LAKE RIDGE BOULEVARD has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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