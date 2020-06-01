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Clearwater, FL
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113 ISLAND WAY
Last updated May 29 2020 at 11:08 AM

113 ISLAND WAY

113 Island Way · No Longer Available
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Location

113 Island Way, Clearwater, FL 33767
Island Estate

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
pet friendly
on-site laundry
parking
pool
bbq/grill
LOCATED ON ISLAND ESTATES, 55+ WATERFRONT COMPLEX. THIS 2 BED/2 BATH RENTAL UNFURNISHED CONDO, LOADS OF CLOSET SPACE, KITCHEN INCLUDES MAPLE CABINETS AND NEWER COUNTERS, SCREENED IN PATIO/LANAI TO ENJOY THE OUTSIDE. COMPLEX HAS A BEAUTIFUL POOL AND RECREATION AREA/FISHING PIER. COVERED PARKING SPOT, 1 CAT or 1 BIRD ALLOWED/NO DOGS. PUBLIX GROCERY STORE IS RIGHT ACROSS THE STREET ALONG WITH A BEAUTY SHOP, NAIL SALON, BOUTIQUE, SEVERAL BANKS & RESTAURANTS. THE CLEARWATER MARINE AQUARIUM AND MARINA IS RIGHT ON THE ISLAND AND IT'S LESS THAN A MILE TO CLEARWATER BEACH. NO WASHER/DRYER IN UNIT, BUT THERE'S A LAUNDRY FACILITY ON EACH FLOOR. 1ST, LAST & SECURITY DEPOSIT REQUIRED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 113 ISLAND WAY have any available units?
113 ISLAND WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Clearwater, FL.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 113 ISLAND WAY have?
Some of 113 ISLAND WAY's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 113 ISLAND WAY currently offering any rent specials?
113 ISLAND WAY is not currently offering any rent specials.
Is 113 ISLAND WAY pet-friendly?
Yes, 113 ISLAND WAY is pet friendly.
Does 113 ISLAND WAY offer parking?
Yes, 113 ISLAND WAY offers parking.
Does 113 ISLAND WAY have units with washers and dryers?
No, 113 ISLAND WAY does not offer units with in unit laundry.
Does 113 ISLAND WAY have a pool?
Yes, 113 ISLAND WAY has a pool.
Does 113 ISLAND WAY have accessible units?
No, 113 ISLAND WAY does not have accessible units.
Does 113 ISLAND WAY have units with dishwashers?
Yes, 113 ISLAND WAY has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
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