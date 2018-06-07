300 NE 26th Avenue

Amenities
NICE REMODELED CONDO: 1 BEDROOM, 1 1/2 BATHROOMS AT THE DESIRABLE 55+ COMMUNITY OF VILLAGE ROYALE. TILE THROUGHOUT THE UNIT WITH LARGE BEDROOM THAT HAS 2 SIDE BY SIDE CLOSETS AND 1 WALK-IN CLOSET. BATHROOM WITH ENCLOSED TUB & SHOWER COMBINED. FROM THE LIVING ROOM YOU CAN EXIT INTO THE GLASS ENCLOSED FLORIDA ROOM WITH BEATIFUL GARDEN VIEWS. THIS COMMUNITY HAS ALL THE AMENITIES: GREAT CLUBHOUSE, 2 POOLS, SAUNA, TENNIS COURTS, GYM, THEATER, LIBRARY, CARD ROOM, SOCIAL ACTIVITIES AND DIFFERENT TYPE OF CLUBS TO ENJOY. GREAT LOCATION, CLOSE TO BEACHES,
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