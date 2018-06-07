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Boynton Beach, FL
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300 NE 26th Avenue
Last updated April 22 2020 at 5:42 AM

300 NE 26th Avenue

300 26th Avenue Northeast · (954) 815-0206
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Location

300 26th Avenue Northeast, Boynton Beach, FL 33435

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 205 · Avail. now

$925

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1 Bed · 2 Bath

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Amenities

new construction
recently renovated
walk in closets
gym
pool
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Unit Amenities
range
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walk in closets
recently renovated
Property Amenities
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SHOPPING, RESTAURANTS AND I-95.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 300 NE 26th Avenue have any available units?
300 NE 26th Avenue has a unit available for $925 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 300 NE 26th Avenue have?
Some of 300 NE 26th Avenue's amenities include new construction, recently renovated, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 300 NE 26th Avenue currently offering any rent specials?
300 NE 26th Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 300 NE 26th Avenue pet-friendly?
No, 300 NE 26th Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boynton Beach.
Does 300 NE 26th Avenue offer parking?
No, 300 NE 26th Avenue does not offer parking.
Does 300 NE 26th Avenue have units with washers and dryers?
No, 300 NE 26th Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 300 NE 26th Avenue have a pool?
Yes, 300 NE 26th Avenue has a pool.
Does 300 NE 26th Avenue have accessible units?
No, 300 NE 26th Avenue does not have accessible units.
Does 300 NE 26th Avenue have units with dishwashers?
No, 300 NE 26th Avenue does not have units with dishwashers.
Does 300 NE 26th Avenue have units with air conditioning?
No, 300 NE 26th Avenue does not have units with air conditioning.
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